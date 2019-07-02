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GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Hafif ticari araçla seyahat eden ve kazada hayatına kaybeden 3 kişi ile yaralanan 2 kişinin bölgeye yakın bir köydeki cenazeye katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildiÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİK BİLGİLERİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

02 Temmuz 2019 Salı 16:28
GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Bekir Taşkan'ın kullandığı 34 UT 6018 plakalı hafif ticari araç ile Cemal Orhan idaresindeki BC 099 Almanya plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesine bağlı Teknecik köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre hafif ticari araçtaki Sakine Oltuoğlu (56), Metin Oltuoğlu (63) ve Hasan Ayvacioğlu olay yerinde öldü. Hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Taşkan ve aynı araçtaki Servet Gökçegöz ile diğer araçtaki sürücü Cemal Orhan, eşi Rahime Orhan, çocukları 11 yaşındaki Yağmuz Orhan, 12 yaşındaki Jülyen Orhan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları kentteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralılardan Bekir Taşkan ile Servet Gökçegöz'in genel sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ölen 3 kişinin cenazesi ise polislerce Refahiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

- Cenaze için geldikleri köyün girişinde hayatını kaybettiler

Olayda Taşkan'ın kullandığı araçla seyahat eden ve 3'ü kazada ölen kişilerin İstanbul'da oturduğu ve bir cenazeye katılmak için Refahiye ilçesi Teknecik köyüne gelmek için yola çıktıkları ancak söz konusu köy yolunun girişinde kaza geçirdikleri öğrenildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ana yoldan çıkan bir aracın U dönüşü yaptığı sırada diğer aracın ona çarpmasıyla kaza meydana geliyor. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Kazaların önlenmesinde trafik kurallarının önemine vurgu yapan Arslantaş, "Sürücülerimizi can ve mal emniyeti için trafik işaret ve işaretçilerine uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:28
  1. Erzincan
  2. trafik kazası

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