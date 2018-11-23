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GÜNCELLEME - Enerji firmasından kablo hırsızlığı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, enerji firmasından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

23 Kasım 2018 Cuma 20:55
GÜNCELLEME - Enerji firmasından kablo hırsızlığı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, özel bir enerji firmasından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gebe köyünde bir enerji firmasının şantiye alanından kablo çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, olaya karıştıkları iddiasıyla N.G, İ.G, S.A ile E.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki ifadelerinde, çalınan malzemelerden bakır kabloları çıkarttıkları, artan malzemeleri de şantiyenin 3 kilometre ilerisinde bulunan Dağlıca-Esenler kara yolu Karaibrahim Deresi kenarına attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve İ.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:55
  1. Ereğli
  2. HIRSIZLIK
  3. Zonguldak

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