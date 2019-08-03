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GÜNCELLEME - Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:13
GÜNCELLEME - Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Java Adası açıklarında dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo, Banten ve Batı Java vilayetlerinde panik içinde güvenli bölgelere kaçarken 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Wibowo, depremde çoğu Banten'in Pandeglang bölgesinde 223 binanın hasar gördüğünü, geçici barınaklara sığınan yüzlerce kişinin evine döndüğünü belirtti.

Ulusal televizyonlardaki deprem görüntülerinde, Banten ve Batı Java vilayetlerinde bir stadyum ve bazı hastaneler dahil çok sayıda binada hafif hasar meydana geldiği görülüyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Banten vilayetinin 151 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 42,8 kilometre altında gerçekleşmişti.

Depremden sonra yapılan tsunami uyarısı kısa sürede kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:13
  1. Deprem
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