GÜNCELLEME - Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldıTSUNAMİ UYARISININ KALDIRILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

ANKARA (AA) - Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tugu Hilir'in 105 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yerin 42,8 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Twitter'dan, büyüklüğünü 7,4 olarak duyurduğu depremin ardından yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildirdi. Pandeglang bölge yöneticisi Irna Narulita, deprem nedeniyle bölgede en az 22 evin yıkıldığını belirterek şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığını söyledi. Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Agus Wibow da can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı. Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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