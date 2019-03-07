GÜNCELLEME - Eminönü'nde pikap denize düştü Araçtaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı- Pikap, vinç yardımıyla denizden çıkarıldıARACIN DENİZDEN ÇIKARILMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde denize düşen pikaptaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesi yakınında bir pikap, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı. Vinç yardımıyla denizden çıkarılan pikap olay yerinden götürüldü.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.