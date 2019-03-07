GÜNCELLEME - Eminönü'nde pikap denize düştü
Araçtaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı- Pikap, vinç yardımıyla denizden çıkarıldıARACIN DENİZDEN ÇIKARILMASI EKLENDİ07 Mart 2019 Perşembe 22:03
İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde denize düşen pikaptaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesi yakınında bir pikap, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.
Vinç yardımıyla denizden çıkarılan pikap olay yerinden götürüldü.
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