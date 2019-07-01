GÜNCELLEME - Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu Serinlemek için girdiği gölde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde, serinlemek için girdiği Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı yöneticisi Murat Satılmış (51) ailesiyle ilçenin Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisinden kayıkla göle açıldı.

Bir süre sonra serinlemek için göle giren Satılmış'tan haber alamayan ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Satılmış'ın ailesi ve yakınları bekleyişlerini sürdürdü. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Arama kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Satılmış'ın cansız bedenine ulaştı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.