0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

İtfaiye ekipleri, Edremit ilçesinde deniz kıyısına yakın sazlık bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor- Olay yeri yakınındaki bir ev, önlem amacıyla tahliye edildiKAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangın çıkan sazlık alanın yakınındaki bir ev, önlem amacıyla boşaltıldı.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına iki helikopterle de destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Tedbir amacıyla bir ev boşaltıldı"

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalyan mevkisinde başlayan sazlık yangınının yerleşim alanına yakın olduğunu söyledi.

Sırmalı, söndürme çalışmalarına devam edilen bölgedeki iki konuttan birinin boş olduğunu, diğerinin ise tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktardı.

Alevlerin herhangi bir araca ya da eve sıçramadığını, sadece sazlık alanda devam ettiğini belirten Sırmalı, "Havadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, karadan ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit, Zeytinli, Akçay ve Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile arazözlerle yangını sürdürme çalışmaları sürüyor." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  1. Balıkesir
  2. İtfaiye
  3. Sazlık
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    1. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    2. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    3. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    4. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    5. Marmaris'te orman yangını
    6. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    7. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    8. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    9. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    10. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    11. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    12. Pendik’te takla atan araç karşı..
    13. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    14. Caminin avizelerini çaldı
    15. Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir,..
    16. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    17. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    18. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    19. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    20. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal