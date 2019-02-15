GÜNCELLEME - Edirne'de uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yurt dışından getirilen 250 kilogram uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isterken yakalanan 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin edilerek Meriç Nehri üzerinden kente getirilen uyuşturucunun, İstanbul'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri takibe aldıkları 4 aracı Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 250 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Afganistan uyruklu şüphelilerin uyuşturucuyu nehirden geçiren kişiler olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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