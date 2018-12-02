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GÜNCELLEME - Edirne'de kahvehanedeki cinayet

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

02 Aralık 2018 Pazar 15:44
GÜNCELLEME - Edirne'de kahvehanedeki cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'de dün bir kişinin kahvehanede av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olaya ilişkin gözaltına alınan Sabri Özdemir ve kardeşi Erkan Özdemir, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanedeki sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Sabri ve Erkan Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Karaağaç Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen Sabri Özdemir ile Gültekin Aydoğdu arasında tartışma çıkmış, Sabri Özdemir yanında getirdiği av tüfeğiyle Aydoğdu'ya ateş açmıştı. Aydoğdu hayatını kaybederken, polis Sabri ve kardeşi Erkan Özdemir'i gözaltına almıştı.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:44
  1. 2 zanlı
  2. cinayet
  3. tutuklandı

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