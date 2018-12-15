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GÜNCELLEME - Düzce'de su borusunun patlaması

Gece yarısından bu yana süren çalışmaların ardından D-100 kara yolu İstanbul istikametindeki alt geçit ulaşıma açıldı - Sabah saatlerinde su verilmeye başlanan ancak aynı hatta meydana gelen başka bir patlama nedeniyle susuz kalan 12 mahalleye hizmet verilmeye başlandıÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI EKLENDİ

15 Aralık 2018 Cumartesi 22:59
GÜNCELLEME - Düzce'de su borusunun patlaması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, patlayan borudan sızan su nedeniyle ilin 12 mahallesinde yaşanan su kesintisi, tamamlanan çalışmaların ardından giderildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Çoban mevkisi İstanbul istikametinde alt geçitten geçen ve şehrin kuzeyine su veren hatta meydana gelen patlamanın ardından çalışmalar tamamlandı.

Patlama nedeniyle hizmet verilemeyen 12 mahalleye su ulaştırılmasının ardından, bu sefer de 300 metre ileride aynı hatta bir patlama daha olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen ekipler sorunun giderilmesi için çalışma yaptı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin olaya hızla müdahale ettiğini belirtti.

Gece saatlerinde yaşanan problem nedeniyle kara yolunun trafiğe kapatıldığını anımsatan Özer, şöyle konuştu:

"Akşam D-100 kara yolunda aşırı su akması şikayeti geldi. Hemen olay yerine gelip müdahalede bulunduk, bu sırada güvenlik nedeniyle D-100 kara yolunun Çoban mevkisi İstanbul istikametini trafiğe kapattık. Çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde tedbirlerimizi alarak saat 07.00 sularında işlerimizi bitirdik. Patlamanın yaşandığı yerin 300 metre ilerisinde bir patlama ile daha karşı karşıya kaldık. Yine aynı hatta dirsek bölümünden patlama oldu."

Vatandaşı mağdur etmemek adına yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Özer, "Şu an yol açıldı, yol ile ilgili bir sıkıntımız yok. Vatandaş susuz, bu sıkıntıyı da atlatıp bir an önce vatandaşımıza su vermek istiyoruz, gayemiz bu. Bitirmek için bir zaman da veremiyoruz fakat en kısa sürede bitirmek istiyoruz." dedi.

- 12 mahalleye su verilmeye başlandı

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, yaşanan sıkıntının giderildiği ve söz konusu 12 mahalleye su verildiği bildirildi.

Gece saatlerinde başlayan su hattında patlama olaylarının, ekiplerin çalışması sonrasında giderildiği aktarılan açıklamada, "Çoban mevkisinde meydana gelen içme suyu 500'lük ana boru hattında meydana gelen su patlağı arızası giderilmiş olup, mağdur olan söz konusu mahallelere su verilmiştir. Vatandaşlarımıza duyurulur." denildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 22:59
  1. Düzce

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