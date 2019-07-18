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GÜNCELLEME - Düzce'de su baskını ve toprak kayması

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu mahsur kalanların olduğu bildirildi- Vali Zülkif Dağlı:- "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor"- "Nehir Evleri'nde 10 arkadaşımız mahsur. Genelkurmay Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, AFAD Başkanlığımız vasıtasıyla bildirimde bulunduk, talebimizi yaptık. Helikopter bekliyoruz. İnşallah helikopter geldiğinde arkadaşlarımızı kurtaracağız" - Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak:- "Yaklaşık 10 kişi civarında orada kalanlar var, evlere sığınmışlar ama evlerin durumunun da iyi olmadığını söylüyorlar. Helikopter ayarlamaya çalışıyoruz. Helikopterden başka ulaşım aracı oraya gidebilecek gibi görünmüyor"DETAYLAR EKLENDİ

18 Temmuz 2019 Perşembe 04:32
GÜNCELLEME - Düzce'de su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yağışın sürdüğü bölgede, sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar, ekiplerin gelmesini bekliyor.

Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürüyor.

Dokuzdeğirmen Camisi'nin avlusunda kriz merkezi oluşturuldu.

Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi.

- "10 arkadaşımız mahsur bekliyor"

Bölgeye gelen Vali Dağlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nehir Evleri'nde 10 arkadaşımız mahsur. Genelkurmay Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, AFAD Başkanlığımız vasıtasıyla bildirimde bulunduk, talebimizi yaptık. Helikopter bekliyoruz. İnşallah helikopter geldiğinde arkadaşlarımızı kurtaracağız." diye konuştu.

Hava koşulları nedeniyle oraya gitmenin mümkün görünmediğini, suların halen yüksek olduğunu aktaran Dağlı, "O açıdan beklemek durumundayız. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şu an için görünmüyor. Bir arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, birinin de bacağında yara var ama onlar sabrediyor. İnşallah yetişeceğiz, kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

- "Helikopter ayarlamaya çalışıyoruz"

Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, yağmurun daha da arttığını belirterek, Nehir Evleri bölgesinde mahsur kalanların olduğunu kaydetti.

Buradaki rafting merkezinin işleticisi ve günübirlik gelenlerin de orada bulunduğunu aktaran Çakmak, "Yaklaşık 10 kişi civarında orada kalanlar var, evlere sığınmışlar ama evlerin durumunun da iyi olmadığını söylüyorlar. Helikopter ayarlamaya çalışıyoruz. Helikopterden başka ulaşım aracı oraya gidebilecek gibi görünmüyor. Oradaki arkadaşlarla irtibat kurduk, iyiyiz diyorlar." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 04:32
  1. Cumayeri
  2. Düzce
  3. heyelan
  4. Melen Çayı
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