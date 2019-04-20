GÜNCELLEME - Düzce'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadıSÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ20 Nisan 2019 Cumartesi 21:43
DÜZCE (AA) - Düzce'de, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nihat Çöymen'in (41) kullandığı 81 FP 494 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilçam köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak zemine girdi.
Engebeli arazide takla atan otomobildeki Çöymen ile Tarık Şen ve İlyas Işıldak yaralandı.
İtfaiye ekibinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Nihat Çöymen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan Tarık Şen ve İlyas Işıldak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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