GÜNCELLEME- Düzce'de merdivenlerden düşen kişi öldü Akçakoca ilçesinde merdivenlerden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiDÜŞEN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, cuma namazını kılmak için Akçakoca Merkez Camisi'ne giden Naci Türkoğlu (65), dengesini kaybederek merdivenlerden beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Türkoğlu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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