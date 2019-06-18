0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde evleri su bastı, derenin taşması sonucu ağaçlar devrildi, ilçeyi köylere bağlayan köprü yıkıldı - Kaymakam Adem Keleş: - "Gece boyunca çalışmalarımız devam edecek. Su akışı azaldı. Can kaybı yok, risk bulunmuyor, yağış durdu"DETAYLAR EKLENDİ

18 Haziran 2019 Salı 22:01
GÜNCELLEME - Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri su bastı, bazı ağaçlar ile köyleri ilçeye bağlayan köprü yıkıldı.

Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bölgeden geçen Hamamüstü Deresi taştı. Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi.

Taşan dere suyu bazı ağaçları devirerek sürükledi, ilçe ile iki köyü bağlayan köprü yıkıldı.

Bu arada ilçeyi direkt olarak il merkezine bağlayan kara yolu da trafiğe kapandı.

Selden dolayı endişelenerek evlerinin üst katlarına çıkan vatandaşları itfaiye, AFAD ve ilde görev yapan arama-kurtarma dernekleri üyeleri güvenli bölgelere aldı.

Olay yerine intikal eden Karayolları, İl Özel İdaresi, itfaiye ve AFAD ile arama kurtarma derneklerinin ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

- "Can kaybı ya da kayıp yok"

Öte yandan Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, taşkının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin derenin yatağından taşması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Keleş, "3 kişi evinden kurtarıldı, herhangi bir can kaybı ya da kayıp yok." dedi.

Keleş, çalışmaları yerinde incelediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hamamüstü Deresi üzerindeki köprünün olduğu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız endişelenerek evlerinde beklemek istemiş, biz de herhangi bir sıkıntıya karşı onları bulundukları yerlerden aldık. Gece boyunca çalışmalarımız devam edecek. Su akışı azaldı. Can kaybı yok, risk bulunmuyor, yağış durdu."

Keleş, AFAD ve diğer ekiplerin, zarar gören vatandaşların tespiti ve bölgedeki hasar tespit çalışmalarının yarın yapılacağını bildirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 22:01
  1. Düzce

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da çocukların kaçırılma oyunu polisi alarma geçirdi
    1. Antalya’da çocukların kaçırılma oyunu..
    2. Erdoğan: "(23 Haziran) Seçimi,..
    3. Yanan motosiklet ve bisiklet..
    4. KOAH nedir? KOAH belirtileri nelerdir?
    5. 20 yaşındaki genç kız inşaatın 16’ıncı..
    6. Mersin'deki fabrika yangını
    7. GÜNCELLEME - Düzce'de kuvvetli sağanak..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran)..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hacıosman..
    10. Darbeyi parlatanlar Mursi'yi görmezden..
    11. Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'taki..
    12. Tunus'ta Mursi için gıyabi cenaze..
    13. Türkiye'den AB GİK kararına tepki
    14. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:..
    15. Erdoğan: "(S-400) O iş bizim için..
    16. Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs..
    17. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,..
    18. Erdoğan: "31 ülkedeki 450 nükleer..
    19. Müslüman Kardeşler’den Ürdün’de Mursi..
    20. Kırgızistan-Türkiye Manas..
    21. Kalın bağırsak ameliyatı baba olma..
    22. Erdoğan: "Ekonomisi sağlam bir..
    23. Yıldız güreşçilerden 2 madalya
    24. Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip..
    25. Şehit aileleri ve gaziler jandarmayı..
    26. Erdoğan: "Ülkemizin son 17 yılda..
    27. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    28. Araklı'daki sel
    29. Erdoğan: "Farklı alanlardan, farklı..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...