GÜNCELLEME - Düzce'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

DÜZCE (AA) - Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti, kızları hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağa Mahallesi 1988. Sokak'taki iki katlı evde oturan Celal ve Türkan Aksu çiftinden haber alamayan Bolu'da üniversite öğrencisi olan büyük kızları Habibe Aksu, akrabalarını aradı.

Eve gelen yakınları, çiftin kapıyı açmaması üzerine ikinci kattaki evin balkonuna merdivenle çıktı ancak içeriye girmeyi başaramadı.

Bunu üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla girdiği evde, çifti hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.



Gazdan etkilenen çiftin lise öğrencisi kızları Nesibe Aksu da (16) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftin cenazeleri, otopsi yapılması için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

- Yeni taşındıkları evlerinde can verdiler

Yaşamını yitiren Celal ve Türkan Aksu çiftinin, inşası için 2 yıl uğraştıkları evlerine 5 gün önce taşındıkları öğrenildi.

Çiftin 2 yıl önce satın aldıkları arsa üzerine ev yapmaya başladıkları, inşaat işçisi Celal Aksu'nun, boş zamanlarında evini tamamlamak için çalıştığı ve ailenin evlerine bu hafta sonu taşındıkları belirtildi.



