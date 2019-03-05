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GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları" davası

Örgütün, ilde TSK bünyesindeki yapılanmasında "askerlerden sorumlu imam" oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığı tahliye etti

05 Mart 2019 Salı 19:14
GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları" davası

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları ve askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada, A.E. tutuklu sanık F.H.B'nin, Düzce'ye tayin olduktan sonra kendisiyle irtibata geçtiğini ve 2-3 kez bu kişinin evinde bir araya gelip örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in CD'lerini dinlediklerini öne sürdü.

A.E, örgütle bağlantısını soruşturmalar başladıktan sonra koparttığını savunarak, şöyle konuştu:

"Maaşımın yüzde 50'si isteniyordu ama ben durumum olmadığı için vermedim. Daha az bir miktarda parayı elden veriyordum, verdiğim para da toplam 3 bin lira civarındadır. Bu paranın ihtiyaç sahibi çocukların okutulması için toplandığı söyleniyordu. F.H.B, beni sürekli sabit hattan arıyordu, onun olduğunu biliyordum ve açmıyordum."

Sanık F.H.B. ise şahsı tanımadığını iddia ederek, "Beyanları kabul etmiyorum, ifadelerin hepsi yanlış. Bu şahıs beni nereden tanıyor, nerede görmüş cevap versin. İfadeleri ispatlayacak bir durum yok." diye konuştu.

F.H.B, "Ben 2015 Ağustos'ta Mekke'deydim. 2 ay hac için görevli olarak orada bulundum. Şahsın sabit hattan arandığı söylenen tarihlerde ben oradaydım. Yani benim onu aramam imkansız. İfadeler çelişkilidir, itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık H.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tanık C.M'nin, hakkındaki ifadelerinin tümünün yalan olduğunu savundu. Kendisinin Müze Müdürlüğü'nde görev yaptığını anlatan H.Y, şunları kaydetti:

"Bu şahıs beni tanımıyor, ben müzede görevli olduğum için bazen kaçak kazı konularında jandarma ile irtibata geçiyordum. Ama bu kişiyle birebir görüştüm mü bilmiyorum. SEGBİS'ten de net olmadığı için tanıyamadım."

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, ara karar için duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi.

Aranın ardından heyet, sanıklar B.D. ve M.A'nın, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Diğer tutuklu 3 sanığın bu halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TSK bünyesindeki örgütle iltisaklı askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen 16 sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:14
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