0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Düzce'de düğünde silahlı kavga: 4 yaralı

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

08 Haziran 2019 Cumartesi 20:25
GÜNCELLEME - Düzce'de düğünde silahlı kavga: 4 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de 4 kişinin silahla yaralandığı sokak düğünündeki kavganın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çay Mahallesi'ndeki düğünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle İsmail B. ve Murat B. tabancayla göğüslerinden vuruldu, P.A. ve A.K. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan İsmail B. ve Murat B'yi silahla vurduğu öne sürülen Ramazan Ç, polis ekiplerince teyzesinin evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 20:25
  1. Düzce
  2. kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye-Fransa
    1. Türkiye-Fransa
    2. GÜNCELLEME - Tarım işçilerini taşıyan..
    3. Moldova'da koalisyon hükümeti kuruldu
    4. Türkiye-Fransa maçında ilk 11'ler..
    5. Gazişehir Gaziantep, Mehmet Altıparmak..
    6. Kahramanmaraş’ta trafik kazası 1 ölü,..
    7. 8. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri..
    8. İstanbul Yeni Havalimanı yolunda..
    9. Bütün köy yağmur duasına çıktı
    10. Yapılamaz diye dalga geçmişlerdi!..
    11. Nahda Hareketinden "seçimlere hazırız"..
    12. GÜNCELLEME - Düzce'de düğünde silahlı..
    13. Pazarlar’da orman yangını
    14. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    15. Bahçelievler’de karısına sokak..
    16. Kuaföre gitti, ölümden döndü!
    17. GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da trafik kazası
    18. Hatay'da 61 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Beşiktaş’ta 4 kişinin ölümüne neden..
    20. Polis tacizciyi linçten son anda..
    21. İzmir'de 92 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Askeri helikopter kayalıktan düşen..
    23. New York'ta Türk bayrağı ve mehter..
    24. Savcı Sayan sosyal medyadan patladı:..
    25. Suudi Arabistan'dan ABD'yi kızdıran..
    26. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 4..
    27. Denizdeki can pazarından acı haber
    28. Aksaray polisi karayollarında bayram..
    29. 6 bin iyi yaşam savunucusu..
    30. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü,..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!