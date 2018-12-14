GÜNCELLEME - Düzce'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde 3 çocuğu ile yaşayan Muhammet Korkmaz'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan, ancak başarılı olamayan baba Korkmaz, kendisini mutfak camından atarak kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Korkmaz, ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiyenin söndürme çalışmaları sonrasında eve giren sağlık ekipleri, hafif engelli oldukları öğrenilen Medine (12) ve Umut (8) ile Emirhan Korkmaz'ın (10) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukların cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Muhammet Korkmaz'ın yaklaşık 5 yıl önce eşinden ayrıldığı ve çocukları ile yaşadığı öğrenildi.

- "Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor"



Olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Bu sabah acılı bir olay ile uyandık. Sabah saat 05.00 civarında burada evimizde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen bir yangın ile karşı karşıya kalındı. Üç çocuğumuzu kaybettik." diye konuştu.

Çocukların 8,10 ve 12 yaşlarında olduğunu anımsatan Vali Dağlı, şöyle devam etti:

"Baba camdan atlamak suretiyle kurtulmuş ve şu an hastanede yaralı yatıyor. Aile 4 çocuktan müteşekkil. Büyük kız 14 yaşında aile ile birlikte kalmıyor. Öğrenim gördüğü için okul yurdunda. Böyle bir acıyı yaşadık. Hepimizin başı sağ olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanında. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapılacak. Allah daha kötüsünü göstermesin diyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım da hayatını kaybeden çocuklardan Medine ve Umut Korkmaz'ın öğrenme güçlüğü nedeniyle hafif engelli olduğunu ve bu yönde eğitim gördüklerini bildirdi.



