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GÜNCELLEME - Duvarı delip 500 bin lira değerinde cep telefonu çaldılar

Sakarya'da bir elektronik mağazasının duvarını delerek 500 bin lira değerinde 88 cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

13 Aralık 2018 Perşembe 18:33
GÜNCELLEME - Duvarı delip 500 bin lira değerinde cep telefonu çaldılar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir elektronik mağazasının duvarını delerek 500 bin lira değerinde 88 cep telefonu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık'ta gece saatlerinde Serdivan ilçesindeki bir elektronik mağazasında duvarın delinerek cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin daha önce mağazaya keşif amacıyla birçok kez geldiğini ve detaylı hazırlıktan sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler R.A. (32) ve A.D. (33) gözaltına alındı.

Elektronik mağazasından çalınan 500 bin lira değerindeki 88 cep telefonu ise Serdivan ilçesinde şüphelilerden birine ait iş yerinin müştemilatında ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından, Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan R.A. ve A.D, tutuklandı.

Cep telefonlarını teslim alan mağaza yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, titiz çalışmalarından dolayı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:33
  1. Cep telefonu
  2. Sakarya

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