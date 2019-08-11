GÜNCELLEME - Düşen terliğini almak için girdiği ırmakta boğuldu Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düşen terliğini almak için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Afganistan uyruklu çocuğun cansız bedenine ulaşıldıÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASI BİLGİSİ EKLENDİ

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Afganistan uyruklu çocuk, düşen terliğini almak için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu. Afganistan vatandaşı Sahil Watan Dost (9), piknik yapmak için arkadaşlarıyla Celal Bayar Parkı'na gitti. Dost, piknik alanının yanından geçen Kızılırmak'a terliğini düşürdü. Terliğini almak için ırmağa giren çocuk, suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 7 saatlik aramanın ardından çocuğun cansız bedenini ırmağa düştüğü yerin 600 metre ilerisinde buldu. Çocuğun cesedi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.



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