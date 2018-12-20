GÜNCELLEME - Dolandırıldıklarını düğün davetiyelerini görünce anladılar

MALATYA (AA) - Malatya'da aynı köyde yaşayan ve birbirlerinden habersiz aynı kızla evlilik hazırlığı yapan iki gencin dolandırıldığı, düğün davetiyelerini görmeleriyle ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Gaziantep'te yaşayan M.Y. ve H.P. ile kızları olarak tanıttıkları Ö.G, farklı tarihlerde gittikleri Malatya'daki bir köyde yaşayan C.G. ve A.Ö. ile tanıştı.

Ö.G. ile evlenmek isteyen C.G. "süt ve başlık parası" ile ziynet eşyaları için 50 bin lira, A.Ö. ise 85 bin lira masraf yaptı.

Gaziantep'te aynı kızla ayrı ayrı nişan yapan ve düğün davetiyesi bastıran gençler, bu davetiyeleri birbirlerine verdiklerinde aynı kişiyle evlilik hazırlığı yaptıklarını fark ederek dolandırıldıklarını anladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran C.G. ve A.Ö'nün şikayeti üzerine, M.Y, H.P. ve Ö.G. operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve Ö.G. tutuklandı. H.P ise iki gün önce doğum yapması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Aile kayıplarının telafi edilmesini bekliyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ve evlilik vaadiyle iki genci dolandıran kız ve ailesi yüzünden mağdur olan ailelerden biri, maddi kayıplarının telafi edilmesini bekliyor.

İlçeye bağlı Gözene Mahallesi'nde yaşayan ve dolandırılan gençlerden A.Ö'nün ağabeyi olan Halit Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan köylerine işçi getiren birisinin vasıtasıyla dolandırıcılarla tanıştıklarını aktardı.

Gaziantep'e kızı ve ailesini görmeye gittiklerini dile getiren Halit Ö, bu sırada yanlarına kendilerinden istenen "süt parası" ve çeşitli ziynet eşyalarını da götürdüklerini ifade etti.

Komşularından aileyi sorduklarını ve toplamda 85 bin lira masraf yaptıklarını söyleyen Halit Ö, şunları anlattı:

"Bunların dolandırıcı olduğunu, düğüne 3 gün kala anladık. Davetiyeleri bastırdık ve dağıtmaya başladık. Bu sırada bir komşum beni aradı ve yanına çağırdı. Ben de yanına gittim bana "Davetiyen bana geldi ama bu bizim 3 ay önce nişan taktığımız kişiye benziyor" dedi. Görüntülere baktığımızda bizim nişan ve söz yaptığımız kız çıktı."

Halit Ö, bu olayları görünce hemen Gaziantep'e gittiğini ve kızın ailesinin yaşadığı evin boşaltıldığını gördüğünü ve durumu emniyet yetkililerine bildirdiğini kaydetti.

Oğlunu evlendirmek isteyen anne Melahat Ö. ise artık evladını evlendirecek hiçbir parasının kalmadığını söyledi.

Dolandırıldıklarını ve yetkililerden yardım istediklerini bildiren anne, "Çocuğumu evlendirecek param kalmadı. Hepsini alıp götürdüler. Ne bileceğiz ki dolandırıcı olacağını? Anlayamadık. Altınları istediler, getirip takacaksınız diye. Kıza da para verdi oğlum, 2 bin liralık telefon aldı. Gelin pazarlığı gördüm, 20 bin liraya yakın. Hepsini kaçırıp götürmüşler." ifadelerini kullandı.