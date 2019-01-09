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GÜNCELLEME - Doktorun kadın hastalarının görüntülerini gizlice çektiği iddiası

DEÜ Hastanesinde görevli bir doktor, gizlice çektiği kadın hastalarının mahrem görüntülerini internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı- Açığa alınan doktor, adliyeye sevk edildiDEÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:11
GÜNCELLEME - Doktorun kadın hastalarının görüntülerini gizlice çektiği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı ileri sürülen doktor gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç, bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli doktor, İzmir Adliyesine sevk edildi.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, olayın Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:11
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