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GÜNCELLEME - Doğum yapan eşini bıçakladı

Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın tedavi altına alındı- Olaydan sonra hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen koca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı- Yaralanan kadının ablası Seda Güvercin: "Yaşananların tek sebebi, kardeşimin şiddet gördüğü için boşanmak istemesi"ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
GÜNCELLEME - Doğum yapan eşini bıçakladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında eşini bıçaklayan kişi, tutuklandı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün erkek bebek dünyaya getiren G.Y. (28), kendisini ziyarete gelen, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı A.Y. (35) ile tartıştı. Bu sırada A.Y. doğum yapan eşi G.Y'yi bıçaklandı. Ağır yaralanan G.Y. ise tedavi altına alındı.

Hastane görevlileri tarafından yakalanan A.Y. ise polise teslim edildi.

Saldırıya uğrayan G.Y'nin ablası Seda Güvercin, gazetecilere, kardeşinin eşinden şiddet gördüğünü ileri sürerek, 6 ay önce annelerinin evine taşındığını söyledi.

Kardeşinin hamilelik sürecini annesinin evinde geçirdiğini ifade eden Güvercin, şunları kaydetti:

"3 ay önce de boşanma davası açmıştık. Hamileliği süresince eşiyle çok fazla görüşmüyordu. Kardeşim dün öğleden sonra doğum yaptı. Doğumdan sonra biz de eşine haber verelim istedik, 'oğlun oldu, babasısınız, görmek isterseniz gelin görün' diye haber verdik. Önce annesiyle birlikte geldi, hiçbir sıkıntı çıkarmadan gittiler. Artık ne niyetle geldi bilmiyoruz, akşam 11.00 sularında tekrar geldi. Biz tamamen gündüz yapılan ziyaret gibi çocuğunu görmeye geldi zannediyorduk. Bir anda kavga çıktı. Eniştem bağırıp çağırmaya başladı, 'evine dönmezsen, benden boşanırsan seni ben öldürürüm, senin cezanı kimseye bırakmam' dedi. Biz de sakinleştirmeye çalıştıkça o daha fazla kavga ediyor. Bir anda belinden bıçağı çıkardı. Bıçağı öldürme niyetiyle kardeşimin göğsüne saplayacaktı. Ben araya girerek engellemeye çalıştım. O arada boğuşmalar oldu tabii. Benim kollarım hep bıçak darbeleri aldı. Tutmasaydım, öldürecekti. Buna rağmen kardeşim başından 6-7 yerinden yaralandı, yanağı parçalandı, 4 dişini kaybetti. Kesiklerden dolayı yatak kan içinde kaldı."

Yaşananların tek sebebinin, kardeşinin "şiddet gördüğü için boşanmak istemesi" olduğunu belirten Güvercin, kardeşinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
  1. eşini bıçaklaması
  2. Gaziantep
  3. Kasten yaralama

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