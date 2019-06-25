GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı saldırı Saldırı sırasında yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı YARALININ ÖLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'taki Güneş Plaza önünde D.İ. ve G.T, alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Sedat Aydın, R.A. ve M.A. arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaralanan G.T. ve Sedat Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerce, plazada saklanan şüpheliler D.İ, R.A. ve M.A. gözaltına alındı.

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