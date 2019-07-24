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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan polis merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı- GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
  1. Diyarbakır
  2. el yapımı patlayıcı
  3. terör saldırısı

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