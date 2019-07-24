GÜNCELLEME - Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan polis merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı- GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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