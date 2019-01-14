GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kolide erkek cesedi bulunması
Kolide cesedi bulunan Recep Ü'yü gönül ilişkisi yaşadığı kişi ile öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eşi H.Ü. tutuklandı - Olayda yaralanan H.Ü. ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen V.Ö'nün tedavisi sürüyorADLİ SÜREÇ EKLENDİ14 Ocak 2019 Pazartesi 19:58
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kolide cesedi bulunan Recep Ü'yü gönül ilişkisi yaşadığı kişi ile öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eşi H.Ü. tutuklandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında dün kolinin içinde boynundan ve karnından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Recep Ü'nün (52) cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan iki kişiden Recep Ü'nün eşi H.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.Ü, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Gözaltına alınan H.Ü'nün gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen V.Ö'nün ise olayda yaralanması nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor.
Diyarbakır'da 11 Ocak'ta kahvehanede otururken telefonunun şarjı biten Recep Ü'nün, eve erken dönerek eşi H.Ü. ile V.Ö'yü görmesi üzerine çıkan kavgada öldürüldüğü, olayın ardından evine giden V.Ö'nün geri dönmemesi üzerine H.Ü'nin cesedi bir gün sonra koli içinde kapının önüne bırakıp kaçtığı iddia edilmişti.
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