GÜNCELLEME - Diyarbakır'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 45 yaralı
KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ07 Aralık 2018 Cuma 21:10
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazanfer Caner idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 VF 040 plakalı pamuk yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 46 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste bulunan yaralılardan Ali Ertem (45), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Çınar Kaymakamı Selami Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaralıların tedavisinin sürdüğünü söyledi.
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