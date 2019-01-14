0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

Kocaköy ilçesinde, etkisiz hale getirilen teröristlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkemece serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:33
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alının 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy'e bağlı Bozbağlar köyü sınırlarında 11 Ocak'ta Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, operasyonda etkisiz hale getirilen "Zinarin Berxwedan" kod adlı Hacire Yılmaz ve "Zilan Torhildan" kod adlı Suzan Çelik adlı teröristlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Hacire Yılmaz ve Suzan Çelik adlı teröristler etkisiz hale getirilmiş, üzerilerindeki 9 milimetre çapında 2 tabanca, 3 şarjör, 76 fişek, 4 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:33
  1. DIYARBAKIR
  2. Kocaköy
  3. PKK
  4. terör örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'den kaçan Filistinli mülteciler Gazze'de de zor şartlar altında yaşıyor
    1. Suriye'den kaçan Filistinli mülteciler..
    2. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı..
    3. Başkentte su faturalarına yüzde 30..
    4. Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri..
    5. Ardahan'da sis ve buzlanma ulaşımı..
    6. Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
    8. Mardin'de kanalizasyon çalışmasında..
    9. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 2 PKK'lı..
    10. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi..
    11. S.Arabistan'dan dikkat çeken Suriye..
    12. Orhan Gencebay'dan Müjdat Gezen, Metin..
    13. GÜNCELLEME - Sivas'ta fuhuş operasyonu
    14. Taksicilerden UKOME'ye tepki
    15. Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen..
    16. Silah çektikleri kişinin kim olduğunu..
    17. Kars'ta minibüs devrildi: 7 yaralı
    18. GÜNCELLEME - Kabil'de bomba yüklü..
    19. Memur maaş zammı 2019 hangi memur ne..
    20. Kız çocuğunun hastane tuvaletindeki..
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!