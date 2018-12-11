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GÜNCELLEME - Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındıGÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI EKLENDİ

11 Aralık 2018 Salı 18:25
GÜNCELLEME - Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamındaDiyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'de yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru kişileri ankesörlü ve büfe, market gibi umuma açık yerlerdeki sabit telefonlardan arayarak örgütsel talimatlar vermesine yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün jandarma yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen muvazzaf binbaşı, 2 üsteğmen, 5 astsubay, 4 uzman çavuş ve uzman jandarma ile emekli 2 astsubay ve istifa eden uzman çavuş olmak üzere 16 şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:25
  1. Diyarbakır
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