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GÜNCELLEME - Direklerden telefon kablosu çalan 4 şüpheli tutuklandı

Konya'da telefon direklerindeki bakır kabloları çaldıkları ileri sürülen 4 zanlı, tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

15 Ocak 2019 Salı 14:11
GÜNCELLEME - Direklerden telefon kablosu çalan 4 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da telefon direklerindeki bakır kabloları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı, tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi'nde Türk Telekoma ait direklerdeki bakır kabloları kesen 4 kişiyi fark eden vatandaşlar, polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede araştırma yapmaya başladı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'nde seyreden plakasız bir minibüsü fark eden polis ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmaya çalıştı.

Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Hasan U, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Hasan U'nun verdiği bilgiler doğrultusunda Ahmet Ş, Serkan B. ve Cüneyt E. de gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte yaklaşık 20 bin lira değerinde 350 metre bakır kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:11
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