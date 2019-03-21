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GÜNCELLEME - Devrilen tır, otoyolda ulaşımı aksattı

YOLUN TRAFİĞE AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

21 Mart 2019 Perşembe 03:22
GÜNCELLEME - Devrilen tır, otoyolda ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Zafer Çelik idaresindeki 25 HC 669 plakalı elektronik eşya ve kuru gıda yüklü tır, Dilovası Gişeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen tır nedeniyle ulaşım bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yükü başka bir aracı yüklenen tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.



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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 03:22
  1. Devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı
  2. Dilovası
  3. Kocaeli
  4. trafik kazası

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