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GÜNCELLEME-Denizli'de silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ZANLININ YAKALANMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

09 Aralık 2018 Pazar 03:54
GÜNCELLEME-Denizli'de silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda müzisyenlik yapan Seyhan D. ile müşteri Onur D. arasında sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Seyhan D. mutfağa girerek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Bu sırada Onur D'nin yanında taşıdığı silahla rastgele ateş açması sonucu mutfakta çalışan Denizlispor amigolarından Haydar Varan ile müzisyen Seyhan D. yaralandı.

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Denizlispor taraftarı Varan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Seyhan D, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Mutfak çalışanları ve görgü şahitleri ifadeleri alınmak üzere Kınıklı Polis Merkezine götürüldü. Polis, olay yerinden kaçan zanlı Onur D'yi Bağbaşı'nda kovalamaca sonucu aracıyla yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 03:54
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