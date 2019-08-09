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GÜNCELLEME - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde denize açıldığı botun sürüklenmesinin ardından kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sudan çıkarıldı- Valilik açıklamasından:- "Arama çalışmalarının 4. gününde saat 16.45'te olay bölgesinin 100 metre açıklarında dalgıçlarımız tarafından Enes Çelenk'in cenazesine ulaşılarak Esenköy limanına götürülmüştür"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

09 Ağustos 2019 Cuma 20:30
GÜNCELLEME - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İHH Arama ve Kurtarma ekiplerince 4 gündür aranan Enes Çelenk'in (17) cesedi, Esenköy beldesi Kireçburnu mevkisinde dalgıçlar tarafından bulundu.

Ceset daha sonra dalgıçlar tarafından tekneye alınarak, kıyıya getirildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Çelenk'in kaybolduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Marmara Grup Komutanlığına ait TSCG-17 botunun, olay bölgesine gelerek arama çalışmalarına başladığı aktarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 2 arama kurtarma aracı, 1 su botu ve 5 arama kurtarma personelinin de çalışmalara katıldığı belirtilirken çalışmaların deniz polisi ve sahil güvenlik dalgıçlarınca denizde, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından da kıyı şeridinde yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreç içerisinde bölgedeki balıkçılar da denizde arama çalışmalarına katılmışlardır. Olay bölgesinde 10 sahil güvenlik personeli, 7 deniz polisi, 5 AFAD personeli ve 10 jandarma personeli ile 2 deniz aracı, 8 kara aracı ve 1 hava aracı görev yapmıştır. Arama çalışmalarının 4. gününde saat 16.45'te olay bölgesinin 100 metre açıklarında dalgıçlarımız tarafından Enes Çelenk'in cenazesine ulaşılarak Esenköy limanına götürülmüştür. Elim kaza sonrası hayatını kaybeden Enes Çelenk'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına ve ailesine başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz."

Arkadaşlarıyla kamp yapmak için 5 Ağustos'ta Armutlu'ya gelen Enes Çelenk, Keçikaya mevkisinden botla denize açılmıştı. Rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşınca paniğe kapılarak, bottan atlayıp kaybolan genç için arama çalışması başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:30
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