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GÜNCELLEME - Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12'si muvazzaf, 34 kişiden 30'u yakalandıGÖZALTI SAYISI VE BİR ÖNCEKİ OPERASYONDAN BİLGİ EKLENDİ

13 Aralık 2018 Perşembe 12:32
GÜNCELLEME - Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki 12'si muvazzaf, 34 kişiden 30'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibatı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2'si binbaşı, diğerleri astsubay 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlenen operasyonlarla 12'si halen görevde bulunan şüphelilerden 30'unu gözaltına aldı. Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınan zanlıların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 32 zanlıdan 15'i etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmış, 17 zanlı ise tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:32
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. FETÖ
  4. muvazzaf

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