GÜNCELLEME - Dedektif gibi komşu hırsızlık şüphelilerini yakalattı Samsun'da komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen ve çektiği fotoğrafları inşaat sahibine gönderen kişi, 2 zanlının yakalanmasını sağladıZANLILARIN TUTUKLANMASI EKLENDİ

SAMSUN (AA) - Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T'ye attı. Alkan T'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı K.A. (36) ile K.İ'nin (37) yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ve K.İ, tutuklandı.

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