GÜNCELLEME - Danimarka'da tren kazası
Storebaelts Köprüsü’nde meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybettiÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ02 Ocak 2019 Çarşamba 13:13
KOPENHAG (AA) - Danimarka’da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Danimarka Devlet Demiryollarından (DSB) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 07.30 civarında yaşandı.
Kazada, Fyn adasından Sjaelland adası yönünde hareket eden, 131 yolcu ile 3 mürettebatı bulunan hızlı tren, karşı yönden gelen yük trenine çarptı.
Çarpma sonucu hızlı trenin çok sert fren yaptığını açıklayan DSB, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Storebaelt Köprüsü’nü Fyn adasına bağlayan Nyborg kentinde kriz masası oluşturuldu.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan köprünün bir bölümü açıldı.
YORUM YAZ