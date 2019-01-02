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GÜNCELLEME - Danimarka'da tren kazası

Storebaelts Köprüsü’nde meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybettiÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:13
GÜNCELLEME - Danimarka'da tren kazası

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Danimarka Devlet Demiryollarından (DSB) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 07.30 civarında yaşandı.

Kazada, Fyn adasından Sjaelland adası yönünde hareket eden, 131 yolcu ile 3 mürettebatı bulunan hızlı tren, karşı yönden gelen yük trenine çarptı.

Çarpma sonucu hızlı trenin çok sert fren yaptığını açıklayan DSB, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Storebaelt Köprüsü’nü Fyn adasına bağlayan Nyborg kentinde kriz masası oluşturuldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan köprünün bir bölümü açıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:13
  1. Danimarka
  2. Storebaelt Köprüsü
  3. Storebaeltsbroen
  4. tren kazası

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