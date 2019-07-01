GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu kayınpeder hayatını kaybetti Diyarbakır'da damadı tarafından silahla vurulan ve ağır yaralanan kayınpeder kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadıYARALANAN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ BİLGİSİ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 64 BD 425 plakalı aracında bulunan Aydın Erşetoğlu'na (56) damadı Rıdvan E. tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Erşetoğlu, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı. Erşetoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Silahıyla yakalanan Rıdvan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırının boşanma davasından kaynaklandığı iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.