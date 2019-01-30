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GÜNCELLEME - Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin "tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
GÜNCELLEME - Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan Ş.D. idaresindeki tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin gözaltına alınan, şebeke elebaşı M.Z.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polislerce güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilen zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zırhlı araçlı polislerin güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusuna alındı.

Şüpheli M.Z.F, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

M.Z.F, polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeden çıkartılıp cezaevine götürüldü.

- Olayın geçmişi

Erzurum'da, 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içerisinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Tır sürücüsü Ş.D. gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuyu tırdan indirip bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için de operasyona devam etmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da, uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen şebeke elebaşı M.Z.F. de gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirilmişti.

Polisteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile tır şoförü Ş.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklanmıştı.

Zanlılardan S.Ö'nün aracındaki aramalarda da suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
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