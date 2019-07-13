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(Güncelleme) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Associated Press haber ajansına, Türkiye aleyhinde yapılan haberleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Associated Press haber ajansına, Amerika Birleşik Devletleri’nde ülkemiz aleyhine yapılan karalama kampanyasını değerlendirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:04
(Güncelleme) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Associated Press haber ajansına, Türkiye aleyhinde yapılan haberleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Associated Press haber ajansına, Amerika Birleşik Devletleri’nde ülkemiz aleyhine yapılan karalama kampanyasını değerlendirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Associated Press haber ajansına, Türkiye aleyhine yapılan karalama kampanyasını değerlendirerek, “Türkiye’nin Amerikan kanunlarını aşmak için komplo kurduğuna dair asılsız iddiaları yayma çabalarından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun değerlendirmesine şu şekilde devam etti:


"Bu ithamlar, 15 Temmuz 2016’da yaşanan ve 251 masum insanın şehit edilmesiyle sonuçlanan hain darbe girişiminin lideri Fetullah Gülen ve suç ortakları tarafından Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden itibaren defalarca ortaya atılmıştır. Bu karalama kampanyası, Amerikan halkını yanlış yönlendirerek bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin, Başkan Trump’ın geçiş ekibi ve yönetiminin üyeleriyle yasadışı bağlantıları olduğuna inandırmayı hedeflemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ne komplo kurduğumuz düşüncesi saçmalıktan ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti, on yıllardır Amerikan şirketleriyle iş yapmakta; bu meşru faaliyetler hakkında ilgili mercilere bilgi verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz. Bugüne dek ABD’nin Türk yargısını etkileme çabalarına rağmen Amerikan yasal sürecine saygımızdan ötürü sessizliğimizi koruduk. Ancak ABD makamlarının bu dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu görüyoruz. Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü olan Pazartesi günü görülecek davada görev yapan savcıların, iddianamelerinde Gülen hakkında olumlu bir tablo çizmeleri bu durumun en açık göstergesidir. Büyük bir terör saldırısının sorumlusuna kurban muamelesi yapmak kabul edilemez. ABD makamlarını, Türkiye’nin yasal taleplerini ciddiye alarak müttefikliğin gerektirdiği dikkat ve titizlikle bu taleplerin gereğini yapmaya davet ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:04
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