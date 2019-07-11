0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Çorum'da şiddetli yağış ve fırtına

Kuvvetli sağanak ve fırtına onlarca binanın çatısının uçmasına, bazı elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine neden oldu- Çatılardan uçan cisimler nedeniyle yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı - Tarihi Tabak Camisi'nin minaresi de fırtına nedeniyle yıkıldı, yön levhalarının devrilmesi sonucu Ankara-Samsun kara yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı- Mecitözü ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi, Sungurlu ilçesinde elektrik akımına kapılan iki büyükbaş hayvan telef olduİLÇELERDEKİ GELİŞMELER EKLENDİ

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:21
GÜNCELLEME - Çorum'da şiddetli yağış ve fırtına

ÇORUM (AA) - Çorum'da kuvvetli sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkilerken, Mecitözü ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve 40 dakika süren fırtına nedeniyle kent merkezinde onlarca ev, iş yeri ve binanın çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği ve ağaç da yollara devrildi.

Direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla araç zarar gördü.

Çatılardan uçan cisimler nedeniyle yaralanan 5 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

- KYK binalarının çatıları uçtu

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu.

İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı.

Eğer, gazetecilere, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı." dedi.

- Tarihi caminin minaresi yıkıldı

Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi de fırtına nedeniyle yıkıldı.

Şiddetli rüzgara dayanamayan ahşap caminin minaresi, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı bir binada hasar oluştu.

Bu arada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının dışında bazı yerlerindeki sıvaların döküldüğü görüldü.

- Ankara-Samsun kara yolu uzun süre trafiğe kapandı

Fırtına nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunun 2'nci kilometresinde Yaydiğin kavşağında bulunan büyük yön levhaları devrildi.

Levhalaran yola düşmesi nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

AFAD ekipleri tarafından kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

- Fırtına can aldı

Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalan İbrahim Onaylı (79), ağır yaralandı.

Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırılan Onaylı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Elektrik akımına kapılan iki hayvan telef oldu.

Sungurlu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı.

Yola düşen tellere çarparak elektrik akımına kapılan iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Yağışın ardından oluşan sel suları nedeniyle Sungurlu-Çankırı kara yolu da trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar, traktörlerle çekildi.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolu, Karayolları ve belediyeye ait iş makinelerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 21:21
  1. Çorum
  2. Mecitözü
  3. sel
  4. Sungurlu
  5. şiddetli yağış
  6. telef

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    1. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet..
    2. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    3. Yaralı sürücüyü yağmurdan yorganla..
    4. Freni boşalan tır ticari taksiye..
    5. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    6. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında..
    7. Kırşehir’de toz bulutu oluştu
    8. Meksika’da heyelan faciası: 9 ölü, 11..
    9. Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 yaralı
    10. Samsun'da yol verme kavgası
    11. Halkbank, Bursa'da ticari kredilerini..
    12. ABD'nin silah kararı sonrası Çin'den..
    13. GÜNCELLEME - Çorum'da şiddetli yağış..
    14. Sungurlu’da fırtına ağaçları kökünden..
    15. Cumhurbaşkanlığı'ndan tüyleri diken..
    16. Kırım Tatar Türklerinden protesto
    17. Terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı
    18. Beton mikserinin altında kalan kadın..
    19. Nevşehir’de kuvvetli rüzgar hayatı..
    20. Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu..
    21. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bir..
    22. Kamışlı’daki patlama Nusaybin’de de..
    23. Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum..
    24. Şelalede mahsur kalan ailelerin..
    25. Kayseri’de Kapuzbaşı Şelaleleri’ne..
    26. Mardin’de feci kaza: 1 ölü
    27. Mardin'de beton mikserinin çarptığı..
    28. BM, Körfez çağrısını yineleyerek..
    29. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden..
    30. Sivasspor'un Bolu kampı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap