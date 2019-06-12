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GÜNCELLEME - Çorum'da hortum ev ve ahırlara zarar verdi

Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde oluşan hortum sonucu 25 ev ve ahırda hasar meydana geldi- Köy muhtarı Birol Temel:- "Hortum evlerimizi yıktı geçti. Köyümüzde hasar büyük. Bir hayvan telef oldu"DETAYLAR EKLENDİ

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
GÜNCELLEME - Çorum'da hortum ev ve ahırlara zarar verdi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde oluşan hortumda 25 ev ve ahır hasar gördü.

Narlı köyünde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından oluşan hortum, bölgede paniğe yol açtı.

Hortumda köydeki birçok ev ile ahırın çatısı uçtu, elektrik ve telefon direkleriyle ağaçlar devrildi, bazı tarım arazileri zarar gördü.

Evlerinde hasar oluşan vatandaşlar, geceyi komşularında geçirdi.

Yaklaşık 20 dakika süren hortum köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

- Hasar tespiti yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Mağdur vatandaşlarla tek tek görüşen ekipler, evlerdeki hasarın yanı sıra kullanılamaz hale gelen eşyaların da tespitini yapıyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de devrilen direkler nedeniyle elektrik verilemeyen köyde onarım çalışmalarını sürdürüyor.

- "Ağaca tutundum, kendimi öyle kurtarabildim"

Köy muhtarı Birol Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, köydeki 25 ev ve ahırda hasar olduğunu belirterek, "Dün akşam saatlerinde oluşan hortum evlerimizi yıktı geçti. Köyümüzde hasar büyük. Bir hayvan telef oldu. Çok şükür başka can kaybımız yok. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Tarım arazilerinde de zayiat çok." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Kenan Türkmen de hortum sırasında arazide olduğunu, hemen eve koştuğunu dile getirerek, "Bir hayvanım telef oldu, biri de sakatlandı. İlk defa böyle bir şey gördük. Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Buna da şükür." dedi.

Kenan Türkmen'in eşi Fatma Türkmen ise ahırdaki hayvanlarına yem verdikten sonra eve geçtiği sırada hortumun oluştuğunu anlatarak, "Eve girecektim, afete yakalandım. Kendimi içeri zor attım. Ahırda 20 hayvanımız vardı. Tuğlalar düşüp duvarlar çöktü. Hayvanlarımızı komşularla kurtardık. Benim bir yanım gitti." diye konuştu.

Arif Sarıtaş da yağmurun ardından fırtına çıktığını aktararak, "Evin önünde inşaat ustaları çalışıyordu. Önce yağmur, ardından fırtına başladı. Ben içeri giremedim. Ağaca tutundum, kendimi öyle kurtarabildim. Evde çok büyük hasar var. Hayvanlara bir şey olmadı çok şükür." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
  1. Çorum
  2. hasar tespit
  3. hortum
  4. Laçin
  5. Narlı Köyü

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