GÜNCELLEME - Çorlu'daki cinayet Yeğeninin eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeninin eşini sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Cinayet zanlısı Durmuş S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çorlu Devlet Hastanesine götürülen zanlı, güvenlik gerekçesiyle polis aracından indirilmeden sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheli, ''kasten öldürme'' suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Durmuş S'nin emniyetteki ifadesinde, yeğeni ve Alperen Kahraman'ın (19) Kıbrıs'ta tanıştıklarını, evlenmelerinin ardından Çorlu'da yaşamaya başladıklarını, ailesinin yeğenlerini kendilerine göstermediğini, buna içerlediğini söylediği öğrenildi. Zanlının, çarşıya giderken gördüğü yeğeninin eşine korkutmak amaçlı silah doğrulttuğunu, Alperen Kahraman'ın elini beline götürmesi nedeniyle korkarak tetiğe bastığını, yeğeninden helallik isteyip olay yerinden uzaklaştığını anlattığı belirtildi. Alperen Kahraman, eşi ve 2 aylık bebekleriyle alışveriş yapmak üzere dün evden çıkmış, Omurtak Caddesi'ndeki mağazanın önüne geldikleri sırada yanlarına yaklaşan eşinin amcası Durmuş S, tabancayla Kahraman'a ateş etmişti.

Başından ve karnından yaralanan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetmiş, yoldan geçen 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, saldırının ardından kaçan Durmuş S. yakalanmıştı.

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