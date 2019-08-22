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GÜNCELLEME - Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi- Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım:- "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka bir yere yangının sıçramaması için tedbir alınmıştı. İnşallah birkaç saate kadar soğutma çalışmaları da biter ve bunu ucuz bir şekilde atlatmış oluruz"TEKİRDAĞ VALİSİ AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

22 Ağustos 2019 Perşembe 01:27
GÜNCELLEME - Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Tekirdağ, Çorlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

- "Yangın kontrol altına alındı"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiğini söyledi.

Ekiplerin gerekli tedbirleri de aldığını belirten Yıldırım, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka bir yere yangının sıçramaması için de tedbir alınmıştı. İnşallah birkaç saate kadar soğutma çalışmaları da biter ve bunu ucuz bir şekilde atlatmış oluruz. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız." dedi.

Vali Yıldırım, bu gibi işletmelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer tedbir alınmazsa böyle kazalara sebebiyet verebiliyor. Yangın çıkıp, hasar oluşabiliyor. Burada bizi sevindiren konu can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bunu hafif atlattık bir daha ki bu kadar hafif olmayabilir onun için mutlaka sanayicilerimiz bütün tedbirleri almalıdır. Yapılan tatbikatların, burada ekiplerin hemen organize olmasında ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk. Hepimize geçmiş olsun."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 01:27
  1. çorlu
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  3. geri dönüşüm
  4. Tekirdağ
  5. Yangın

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