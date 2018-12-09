GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de cinnet getiren kişi silahla eşi ve bir çocuğunu öldürdü, 2 çocuğunu da yaraladı.

Merkeze bağlı Dereli köyünde yaşayan Kemal E. (58), evinde tabancayla eşi Hürü E. ile 3 çocuğuna ateş etti. Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, cinnet getiren Kemal E'nin olay sonrası kaçtığı belirtildi.

Bu arada, olay sırasında evde bulunan Kemal E'nin kızı Meryem E'nin silah sesleri üzerine pencereden atlayarak kaçtığı ve komşularının evine sığındığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Hürü E'nin bir süre önce jandarmaya giderek eşinden şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hürü ve Oğuzhan E'nin cenazelerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği bildirildi.