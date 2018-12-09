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GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de cinnet geçiren baba, tabancayla eşi ve 3 çocuğuna ateş etti, eşi ve çocuklarından biri hayatını kaybetti- Olaydan bir süre önce hayatını kaybeden kadının jandarmaya giderek eşinden şikayetçi olduğu ve evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilirken, olay sırasında evde bulunan bir çocuğun ise silah sesleri üzerine evin penceresinden atlayarak kaçtığı öğrenildiDETAYLAR EKLENDİ

09 Aralık 2018 Pazar 22:34
GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de cinnet getiren kişi silahla eşi ve bir çocuğunu öldürdü, 2 çocuğunu da yaraladı.

Merkeze bağlı Dereli köyünde yaşayan Kemal E. (58), evinde tabancayla eşi Hürü E. ile 3 çocuğuna ateş etti. Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, cinnet getiren Kemal E'nin olay sonrası kaçtığı belirtildi.

Bu arada, olay sırasında evde bulunan Kemal E'nin kızı Meryem E'nin silah sesleri üzerine pencereden atlayarak kaçtığı ve komşularının evine sığındığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Hürü E'nin bir süre önce jandarmaya giderek eşinden şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hürü ve Oğuzhan E'nin cenazelerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:34
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