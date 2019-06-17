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GÜNCELLEME - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem

Depremde yaralananlar olduğu bildirildiDETAYLAR EKLENDİ

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:15
GÜNCELLEME - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletindeki Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde yerin 16 kilometre altında 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, depremde yaralananların olduğu ve bazı binaların hasar gördüğü belirtildi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:15
  1. Çin
  2. Deprem
  3. yaralı

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