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GÜNCELLEME - Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"

İstanbul'da iki oğlu ile kardeşi ve eski bacanağının oğlunu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunda ailesinden herkesi öldürüp intihar etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi- Şüphelinin Başakşehir'de araç içerisinde boynundan vurduğu eski bacanağı Alihan Tiz'in kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildiŞÜPHELİNİN İFADESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

07 Mart 2019 Perşembe 18:16
GÜNCELLEME - Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Şinasi Gürkan (54) dün akşam 21.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürdü.

Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine gittiği kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurdu. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Tiz, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Tiz'in Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cinayetlerin ardından kaçan Gürkan, Şişli'de saklandığı günlük kiralık eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan, şüpheliyi taksiyle Şişli'ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ve Başakşehir'deki kardeşi Olcay Gürkan da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren şüpheli Şinasi Gürkan sorgusunda, 2004 yılında babasından kalan daireler nedeniyle, kardeşlerinin eşleri arasında tartışma çıktığını, bundan dolayı kardeşleriyle aralarının açıldığını anlattı.

Gürkan, 10 Nisan 2004'te Küçükçekmece'de kardeşleri Akın Gürkan ve Serkan Gürkan'ın öldürülmesini suçunun üstüne kaldığını, bundan dolayı 13,5 yıl cezaevinde yattığını savundu. Şüpheli, kardeşlerini öldürmediğini, diğer 3 kardeşinin 2 kardeşini öldürüp suçu kendisine attıklarını öne sürdü.

Cezaevinde olduğu sürede ailesinin dağılmasının kardeşleri yüzünden olduğunu savunan Gürkan, "Eşim ve çocuklarım, kardeşlerim yüzünden yanlış yola düştüğü için aileme karşı kinlendim. Cezaevinde bulunduğum sürede hepsini öldürmeyi düşündüm. Çıkmama az kala bu fikirden uzaklaştım." dediği öğrenildi.

Şüpheli Gürkan, cezaevinden çıktıktan sonra çocuklarını bulduğunu, onları kurtarmak için çok uğraştığını, ev tutup birlikte yaşamaya başladığını fakat çocuklarını düzeltemediğini ve sürekli kendisini aşağılamaları üzerine cinayetleri işlediğini beyan etti.

Cinayetleri işledikten sonra Başakşehir'deki iki kardeşini de öldürmek üzere evlerine gidip kapılarını çaldığını anlatan Gürkan, evlerinde olmamaları üzerine oradan ayrıldığını söyledi.

Bir yakınından telefon aldığını ve cinayetleri "neden işlediğini" sormasından sonra polisin olaylardan haberi olduğunu düşündüğünü söyleyen Gürkan, tuttuğu korsan taksici aracılığıyla Mecidiyeköy'de kiraladığı günlük daireye gittiğini belirtti.

Cinayetler için bugün cenaze namazı kılınacağını düşündüğünü ifade eden şüpheli Gürkan'ın, "Ailemin geri kalanını da cenaze namazında öldürüp, intihar edecektim." dediği öğrenildi.

Cezaevine girdikten sonra şüpheli Gürkan'dan boşanan Nadime Tigris'in 3 Ekim 2017'de birlikte yaşadığı Ömer C. tarafından eşarpla boğularak öldürüldüğü kaydedildi.




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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:16
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. cinayet
  3. Cinayet Büro Amirliği
  4. Şinasi Gürkan

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