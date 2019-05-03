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GÜNCELLEME - Cinayet şüphelisi, kuzenini arama çalışmaları için yardım istemiş

Niğde'de bir kişinin gölette cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kuzeni tutuklandı - Şüphelilerden birinin sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın" paylaşımı yaptığı öğrenildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

03 Mayıs 2019 Cuma 23:34
GÜNCELLEME - Cinayet şüphelisi, kuzenini arama çalışmaları için yardım istemiş

NİĞDE (AA) - Niğde'de eşi tarafından "kayıp" başvurusu yapılan kişinin, bir gölette cesedi bulundu. Maktulün gözaltına alınan iki kuzeni tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına giden F.K. 25 Şubat'ta eşi Metin Kocaoğlu'ndan haber alamadığı gerekçesiyle "kayıp" başvurusu yaptı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, Kocaoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimaline üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Kocaoğlu'ndan haberdar olabilecekleri düşünülen kuzenleri M.A. ve A.A. 30 Nisan'da gözaltına alındı.

Kardeş olan şüphelilerden birinin gösterdiği gölette, dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, Kocaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

Kocaoğlu'nun cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Şüphelinin sosyal medya paylaşımı dikkati çekti

Öte yandan, şüpheli M.A'nın sosyal medyadan "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın." şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada ise 25 Şubat'ta Metin Kocaoğlu'ndan haber alamayan eşi F.K'nin başvurusu üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sonucunda 30 Nisan'da M.A. ve A.A. gözaltına alındı. Yapılan arama ve soruşturma işlemleri sonucunda birtakım delillere ulaşılması üzerine 3 Mayıs'ta şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bulanan ceset üzerinde DNA incelemesi ve klasik otopsi işlemi yapılmaktadır."

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:34
  1. Gölet
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