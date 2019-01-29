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GÜNCELLEME - CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na saldırı

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "Bu akşam ilçemize bir saldırı oldu. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz darbedilmişler. Yaralanan yöneticilerimizi ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra olayın ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde" - Olayın belediye başkanlığı adaylık yarışından kaynaklandığı ve şüphelilerin bir aday adayı ile taraftarları olduğu belirtildi- Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındıGÖZALTI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

29 Ocak 2019 Salı 00:41
GÜNCELLEME - CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na saldırı


İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 yönetici, ilçe binasına gelen kişilerce darbedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe binasına gelen CHP Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı Emin Atmaca ve beraberindekiler, Akçiçek ile ilçe yöneticisi Nuri Telek ve belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar'a demir çubuklarla saldırıda bulundu.

Darp sonucu yaralanan 3 kişi, Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam ilçe teşkilatına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, "İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darbedilmişler. Şimdi yaralanan yöneticilerimizi ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra olayın ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde. Hayati tehlike yok, travma nedeniyle vücutlarının belirli bölgelerinde yaralanmalar var. 2 ilçe yöneticimiz ve ilçe başkanımız yaralı, toplam 3 kişi. Gelen grubun kim olduğu konusunda bir bilgi yok." dedi.

Kaftancıoğlu, olayda silah kullanıldığı yönünde bir bilginin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Olayın, belediye başkanlığı adaylık yarışından kaynaklandığı belirtildi.

- Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Bu arada polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, olaya karıştığı belirtilen şüphelilerden Mehmet Sena Atmaca, üzerinde ruhsatlı silahıyla olay yerine yakın noktada gece bekçileri tarafından gözaltına alındı.

Atmaca, daha sonra ifadesi alınmak üzere Eyüpsultan Polis Merkezi'ne götürüldü.

Hastanede tedavisi devam etmekte olan Akçiçek ve yanındakiler, karakola gelerek şikayette bulundular.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 00:41
  1. CHP
  2. Eyüpsultan
  3. gözaltı
  4. polis

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