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GÜNCELLEME - Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi

- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika:"Beşinci dönem söz konusu değil. Böyle bir talepte bulunmayı asla düşünmedim. Zira sağlığım ve yaşım Cezayir halkına karşı son görevimi yerine getirmekten başka bir şeye izin vermiyor" "18 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacak" "Allah bana ömür verirse cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerini halkın özgür bir şekilde seçeceği yeni cumhurbaşkanına devredeceğime söz veriyorum"

11 Mart 2019 Pazartesi 23:59
GÜNCELLEME - Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti.

Buteflika, görüşlerini ifade etmek için gösterileri tercih eden halk kitlelerini anladığını ve bu gösterileri barışçıl olarak gördüğünü ifade etti.

Gençlerin gelecekleriyle ilgili duyduğu endişe ve arzuları ifade etmek için kendisine verdiği mesajı aldığını kaydeden Buteflika, yeni bir sistem inşa edilmesi projesinin zihinlerde oluşturduğu şüpheyi gidermek için daha fazla açıklama gerektiğinin farkında olduğunu, bu projenin toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi için gerekli koşulların hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Halk önünde ettiği yemine vefalı olmak ve ulusal çıkarları öncelemek adına bir dizi karar aldığını açıklayan Buteflika, hükümette "kapsamlı değişiklikler" yapılacağını ve referanduma sunulacak yeni bir anayasa formülü oluşturmak için çeşitli sektörleri kapsayan bir diyalog başlatılacağını aktardı.

Cezayir'in tarihinin hassas bir döneminden geçtiğine dikkati çeken Buteflika, "Beşinci dönem söz konusu değil. Böyle bir talepte bulunmayı asla düşünmedim. Zira sağlığım ve yaşım Cezayir halkına karşı son görevimi yerine getirmekten başka bir şeye izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

"18 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacak" ifadesini kullanan Buteflika, bunun amacının, mevcut durumun yanlış yorumlara neden olmaması ve yönetimin nesilden nesle el değiştirmesinin gerekliliği konusunda kendisine yöneltilen ısrarcı talebe cevap vermek olduğunu belirtti.

Bağımsız ve kapsayıcı ulusal konferansın, yeni sistemin temellerinin atılacağı reformları görüşmek ve kabul etmek için gerekli yetkilerle donanmış bir heyetten oluşacağını belirten Buteflika, çalışmalarını özgür bir ortamda yapacak heyetin toplumun her kesimini temsil edeceği ve 2019 sona ermeden önce görevini bitirme konusunda özen göstereceğini kaydetti.

- Ulusal konferansın ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak

Buteflika, ulusal konferansın ardından bağımsız ulusal seçim komisyonunun gözetiminde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını, söz konusu seçim komisyonunun görev süresi ve çalışma şeklinin özel bir yasa doğrultusunda belirleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şeffaf ve özgür bir ortamda yapılmasına katkı sağlamak adına ulusal konferansın unsurları tarafından desteklenecek ulusal teknokrat hükümeti kurulacağını belirten Buteflika, söz konusu hükümetin kamu kurumları ve güvenliğin idaresinden sorumlu olacağını, bağımsız seçim komisyonuna da yardımda bulunacağını vurguladı.

Buteflika, açıklamasını "Allah bana ömür verirse cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerini halkın özgür bir şekilde seçeceği yeni cumhurbaşkanına devredeceğime söz veriyorum." şeklinde tamamladı.

- Cezayir Başbakanı istifa etti

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Buteflika'nın açıklamasının ardından Başbakan Ahmed Uyahya istifa etti.

Haberde, Buteflika'nın Uyahya'nın yerine Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi'yi, Başbakan yardımcılığı görevine ise eski Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı atadığı aktarıldı.

Buteflika, bir süredir tedavi için bulunduğu İsviçre'den dün ülkesine dönmüştü.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

- Buteflika kimdir?

Cezayirli bir ailenin çocuğu olarak Fas’ın Vecde kentinde 1937’de dünyaya gelen Abdulaziz Buteflika, ilköğretim ve lise eğitimini yine Fas’ta tamamlamıştı. Fransa sömürgesine karşı mücadele döneminde siyasi ve askeri görevlerde bulunan Buteflika, 1962’de bağımsızlığın kazanılmasından sonra ise üst düzey hükümet görevlerinde bulunmuştu.

Bağımsızlığın ardından kurulan ilk hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olan Buteflika, Huari Bumedyen’in cumhurbaşkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı görevi yapmıştı. Bumedyen’in vefatının ardından onun yerine gelecek adayların başında görülmesine rağmen askeriye buna engel oldu ve Buteflika yerine Şazli Bincedid cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.

Ordunun söz konusu adımının hayatında bir dönüm noktası oluşturduğu Buteflika 1980’de ülkeden ayrılmış ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giderek orada Şeyh Zayid bin Sultan Al Nahyan’ın devlet başkanlığı döneminde (1971-2004) ona danışmanlık yapmıştı.

1980’lerin sonlarına doğru Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi kanalıyla Cezayir siyaset sahnesine geri dönmeye çalışan Buteflika’nın bu çabası, ülkede muhafazakarlar ile yönetim arasında çıkan siyasi kriz nedeniyle başarısız olmuş ve 1990’ların başında yeniden ülkeyi terk etmişti.

Buteflika, Devlet Başkanı Liamine Zeroual’ın istifa etmesinin ardından 1999’daki seçimlerde 6 rakibinin seçimlerden çekilmesiyle Cezayir’de yönetimin başına geçmişti.

İktidara gelmesiyle birlikte 1990’larda ülkenin yaşadığı siyasi ve güvenlik krizinin çözümü için “ulusal uzlaşı” projesi başlatmış ve kriz nedeniyle kendi içine kapalı olan ülkeyi tekrar uluslararası arenaya dahil etmişti.

Buteflika, Arap ülkelerindeki halk ayaklanmalarına karşı durabilmek için 2012’de, seçim, parti, dernek ve basın kanunlarını kapsayan bir dizi reform gerçekleştirmişti. Muhalifler ise söz konusu reformları, halkın sokağa çıkmasını engellemek için başlatılmış şekli reformlar olmakla nitelendirmişti.

Ülke yönetimine ilk olarak 1999’da gelen Buteflika, 2004, 2009, 2014’da peş peşe cumhurbaşkanlığına seçilmiş ve ülkede en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan kişi olarak tarihe geçmişti. 2013 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkum olan Buteflika, 18 Nisan’da yapılacak seçimlerinde de aday olduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 23:59
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