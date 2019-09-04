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GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı

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04 Eylül 2019 Çarşamba 18:04
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Afyonkarahisar'da cezaevinden firar edip Konya'daki eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Ali Mıngır'ı, gizlendiği Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.

Evde yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Afyonkarahisar'daki cezaevinden firar eden Ali Mıngır, Konya'da eşi Birsen Mıngır'ın kaldığı evi ateşe verip yangın nedeniyle evinden çıkan eşini pompalı tüfekle yaralamıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırılan Birsen Mıngır, hayatını kaybetmişti. Zanlı ise olay yerinden kaçmıştı.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:04
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